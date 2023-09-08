МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России в пятницу выпускает в обращение еще один тираж инвестиционных золотых монет номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец", следует из сообщения регулятора. Британия почтила память о Елизавете II созданием новой монеты

"Банк России 8 сентября 2023 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец" (каталожный № 5216-0060)", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 22,6 миллиметра, тираж — 150 тысяч штук. Монета имеет массу драгоценного металла 7,78 грамма, проба сплава — 999. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: в верхней части —"Российская Федерация", в нижней — "Банк России", "50 рублей", "2023". Слева и справа расположено обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты на матовом поле размещено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.