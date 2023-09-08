ВАРШАВА, 8 сен — ПРАЙМ. Промедление Европейского союза с конфискацией замороженных российских активов расстраивает Польшу, заявил посол страны при ЕС Анджей Садось. "Спираль смерти": Украину ожидает еще одно испытание

Страны ЕС и "Большой семерки" в 2022 году заморозили на своей территории российские валютные резервы в размере примерно 300 миллиардов евро, из них около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear.

В прошлом году европейские лидеры поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Однако в ЕС отсутствует законодательная база для таких действий.

"С сожалением должен сказать, что в этом вопросе практического ничего не происходит", — приводит радиостанция RMF FM слова Садося.

Согласно радиостанции, Варшава ожидает 13 сентября заседание рабочей группы, которая изучит "варианты сбора процентов или налога на доходы, полученные от российских активов, при оставлении нетронутыми самих активов".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".