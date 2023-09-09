МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами долговых обязательств РФ по еврооблигациям, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин оценил развитие транспортного комплекса Москвы

"Установить, что в целях исполнения Российской Федерацией перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, права которых на еврооблигации РФ учитываются иностранными организациями-нерезидентами, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги… Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию… заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведётся в рублях", — говорится в тексте документа.

Также подчеркивается, что указ от 22 июня 2022 года, которым ранее определялся порядок исполнения обязательств по таким ценным бумагам, теперь прекращает действовать.