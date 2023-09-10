МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Украина покрывает все социальные выплаты и бюджетные платежи внутри страны за счет средств западных партнеров, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на ежегодной встрече Ялтинской Европейской стратегии, которая прошла в Киеве. Глава минэнерго Украины подтвердил получение ядерного топлива от США

Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что один день вооруженного конфликта обходится стране в 100 миллионов долларов.

"Все средства, зарабатываемые Украиной, направляются на армию. Наши партнеры дают такую возможность, поскольку все социальные выплаты и бюджетные платежи производятся за счет средств партнеров. Очень благодарны им за это", — приводятся слова Шмыгаля на сайте форума.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в десять раз.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.

Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы — 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в три миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями.

В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда.