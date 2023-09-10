МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Минфин России продолжит обеспечивать обслуживание евробондов РФ в соответствии с указом президента о доработанном порядке выплат по этим бумагам, говорится в сообщении министерства. Минэнерго прорабатывает корректировку демпфирующего механизма

"Минфин России информирует о переходе на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации", — говорится в сообщении. Обновленный порядок был утвержден указом президента РФ от 9 сентября текущего года.

Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте. До инвесторов первой и второй группы (чьи права учитываются в российских депозитариях без участия или, соответственно, при участии иностранных депозитариев) средства будут доводиться в рублях по ЦБ на определенную эмиссионной документацией дату выплаты.

Оставшаяся часть средств после этих перечислений будет зачислена НРД на специальный счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур из-за неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы третьей группы).

Инвесторы третьей группы смогут получить средства в течение 90 дней с даты очередного платежа со счета "И" в российских рублях. При этом выплаты будут осуществляться по курсу Банка России на дату фактической выплаты средств. А по истечении этого срока выплаты со счета "И" будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по Еврооблигациям.

Как и в рамках ранее действовавшего порядка, обслуживание и погашение еврооблигаций РФ будет осуществляться без использования счетов типа "С", ограничений на конвертацию полученных в российских рублях средств в иностранную валюту не предполагается. "Таким образом, Российская Федерация продолжает неукоснительно соблюдать взятые на себя долговые обязательства перед всеми категориями кредиторов", — подчеркивает минфин.