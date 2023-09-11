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2023
https://1prime.ru/finance/20230911/841712170.html
S&P улучшило прогноз кредитного рейтинга Турции
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции на уровне "В", при этом изменив его прогноз до стабильного с... ПРАЙМ, 11.09.2023
финансы, экономика, новости, турция, s&p, кредитный рейтинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции на уровне "В", при этом изменив его прогноз до стабильного с негативного, следует из пресс-релиза агентства.
"Стабильный прогноз отражает возврат к более традиционной и последовательной политике, которая снижает краткосрочные риски для макрофинансовой стабильности и ослабляет давление на платежный баланс", — поясняет S&P.
Агентство может понизить рейтинги Турции в случае усиления давления на платежный баланс страны или серьезного ухудшения внутриполитической ситуации.
В то же время S&P может повысить рейтинги страны, если повысится уверенность в текущей кредитно-денежной политике.