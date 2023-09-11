МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Пик ослабления курса рубля уже пройден, заявил Орешкин

"Устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации позволяет прогнозировать исполнение бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП", — заявил он.

Силуанов подчеркнул, что бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. "Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила", — добавил министр.

Он также отметил, что динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале года.

По словам министра, власти сохранят на ближайшие годы ответственный подход к финансам и обеспечат безусловное финансирование всех принятых обязательств и приоритетов.

"На ближайшие годы сохраняется ответственный подход к финансам. Обеспечивается безусловное финансирование как всех принятых обязательств, так и новых актуальных приоритетов", — сказал он.

Среди приоритетов он назвал обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, интеграцию новых регионов, социальную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры. "Все эти приоритеты обеспечены финансами и учтены в бюджете", — подчеркнул министр.

Дефицит бюджета за восемь месяцев составил 2,361 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, сообщал на прошлой неделе Минфин. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,3% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.