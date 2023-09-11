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2023
https://1prime.ru/finance/20230911/841713320.html
ЕЦБ сделает паузу в цикле повышения ставок, считают в Jefferies
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В четверг Европейский центральный банк оставит процентные ставки без изменений, но не исключит их повышения на последующих заседаниях, говорит экономист Jefferies Мохит Кумар. "На... ПРАЙМ, 11.09.2023
финансы, экономика, новости, европа, ес, ставка ецб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В четверг Европейский центральный банк оставит процентные ставки без изменений, но не исключит их повышения на последующих заседаниях, говорит экономист Jefferies Мохит Кумар.
"На этой неделе мы ожидаем паузы и сигнала о дальнейшем ужесточения политики", — отмечает он.
По словам экономиста, центральному банку незачем торопиться с повышением: он может подождать данных и только потом уже что-то решать.
Вместе с тем в Jefferies считают, что цикл ужесточения политики ЕЦБ закончен, так как к октябрю данные будут еще слабее.