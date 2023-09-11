МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В четверг Европейский центральный банк оставит процентные ставки без изменений, но не исключит их повышения на последующих заседаниях, говорит экономист Jefferies Мохит Кумар. Фондовые индексы Европы растут в ожидании решений ЕЦБ

"На этой неделе мы ожидаем паузы и сигнала о дальнейшем ужесточения политики", — отмечает он.

По словам экономиста, центральному банку незачем торопиться с повышением: он может подождать данных и только потом уже что-то решать.

Вместе с тем в Jefferies считают, что цикл ужесточения политики ЕЦБ закончен, так как к октябрю данные будут еще слабее.