ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — Прайм. Конструкция федерального бюджета на 2024-2026 годы является устойчивой, без серьезных дефицитов, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минэкономразвития Максим Решетников. Бюджет России был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей

"У всех были ожидания больших дефицитов бюджета в 2024-2025 годах. Сейчас сборка бюджета входит в финальную стадию. По большому счету никаких серьезных дефицитов мы не видим. В экономике ситуация развивается неплохо", — сказал Решетников.

По его словам, внутренний спрос в том числе трансформировался в рост ненефтегазовых доходов.

"Да, скорее всего, совсем без дефицита не обойдемся, можно представить разные сценарии. Но это вопрос скорее наполнения ФНБ, нефтегазовых доходов. Но в целом конструкция бюджета выглядит вполне устойчивой", — подчеркнул он.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.