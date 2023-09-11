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2023
https://1prime.ru/finance/20230911/841713468.html
Решетников заверил, что конструкция федбюджета устойчива на 2024-26 годы
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Конструкция федерального бюджета на 2024-2026 годы является устойчивой, без серьезных дефицитов, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У... ПРАЙМ, 11.09.2023
финансы, экономика, новости, россия, федеральный бюджет
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — Прайм. Конструкция федерального бюджета на 2024-2026 годы является устойчивой, без серьезных дефицитов, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"У всех были ожидания больших дефицитов бюджета в 2024-2025 годах. Сейчас сборка бюджета входит в финальную стадию. По большому счету никаких серьезных дефицитов мы не видим. В экономике ситуация развивается неплохо", — сказал Решетников.
По его словам, внутренний спрос в том числе трансформировался в рост ненефтегазовых доходов.
"Да, скорее всего, совсем без дефицита не обойдемся, можно представить разные сценарии. Но это вопрос скорее наполнения ФНБ, нефтегазовых доходов. Но в целом конструкция бюджета выглядит вполне устойчивой", — подчеркнул он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.