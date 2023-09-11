МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Федеральное казначейство опубликовало на сайте отчет об исполнении федерального бюджета на 1 августа 2023 года, согласно этим данным, дефицит бюджета России за семь месяцев текущего года составил 2,588 триллиона рублей, тогда как предварительная оценка Минфина за этот период была на уровне 2,817 триллиона рублей (1,8% ВВП). Дефицит бюджета будет постепенно сокращаться в 2023 году, заявил Силуанов

В начале августа Минфин России предварительно оценил объем поступивших за семь месяцев доходов бюджета в 14,525 триллиона рублей (-7,9% к аналогичному периоду 2022 года), а расходов — в 17,341 триллиона рублей (+14%).

Согласно данным Федерального казначейства, объем доходов бюджета за январь-июль текущего года составил 14,525 триллиона рублей, не изменившись относительно предварительной оценки, а объем расходов — 17,113 триллиона рублей, снизившись на 228 миллиарда рублей. Таким образом, уточненная оценка дефицита за семь месяцев текущего года составила 2,588 триллиона рублей.

В начале сентября Минфин опубликовал предварительную оценку дефицита федерального бюджета за восемь месяцев текущего года. Согласно этим данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 1,5% ВВП, или 2,361 триллиона рублей. Объем поступивших доходов в январе-августе составил 16,99 триллиона рублей, расходы — 19,351 триллиона рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП.