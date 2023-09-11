ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Странам БРИКС нужно разработать собственную валюту для торговли внутри блока, заявил РИА Новости соучредитель и вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи. В ЮАР отметили необходимость для БРИКС обладать уровнем кооперации G20

"Нам нужна новая валюта, которая будет выгодна нашим собственным условиям. Самое время делать вещи так, как мы этого хотим. Нам нужно иметь возможность выбирать, с кем мы хотим торговать", – сказал Коджи в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам Коджи, новая валюта поспособствует укреплению торговых связей внутри БРИКС.

"Согласно статистике, мы превзойдем G20 к 2030 году", — добавил он.

В конце августа глава минфина ЮАР Енох Годонгвана заявил, что создание единой валюты БРИКС не обсуждалось министрами финансов стран группы на саммите в Йоханнесбурге.

ЭКОЛОГИЯ

Коджи также отметил, что БРИКС через свой Новый банк развития может помочь африканским странам в борьбе с изменением климата, не вгоняя их при этом в долги. Африка видит в России ключевого торгового партнера, считает эксперт

"Важно помнить, что мы всегда можем следовать одной и той же философии, но иметь свой собственный подход. Африка и ее лидеры понимают важность климатических изменений, но мы должны делать это таким образом, чтобы мы не были вынуждены подписывать соглашения по климату, которые втягивают нас в долги… У БРИКС будет свой собственный банк развития, поэтому мы не в долгу перед нашими странами, которым приходится брать кредиты с высокими суммами возврата. Поэтому я думаю, что это еще один способ найти решение внутри страны", — заявил вице-президент Совета в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, каждая страна должна разрабатывать свои способы решения проблемы изменения климата, основываясь на "своих собственных усилиях", а сотрудничество в рамках БРИКС по-прежнему обеспечивает усиление потенциала в борьбе с этой проблемой.

БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.