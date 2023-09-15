МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка к концу года может стать меньше 10% годовых, если будет принят ряд мер и, в частности — предприятия, торгующие на экспорт, обяжут продавать валютную выручку, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. В Совфеде опасаются реакции бизнеса на решение ЦБ по ставке

Центробанк в пятницу установил ключевую ставку на уровне 13% годовых, ранее она составляла 12,5%.

"По моему мнению, рубль стоит дороже, и специалисты говорят об этом. Просто часть компаний, которые продают свою продукцию за рубеж, не продают почему-то всю валютную выручку", — сказал сенатор РИА Новости.

По его мнению, правительство "должно предпринять ряд мер, которые будут обязывать такие предприятия продавать валютную выручку". И тогда стабилизируется курс рубля и пойдет "откат" назад — и по ставке, и по инфляционным рискам, полагает Абрамов.

Он считает, что все это произойдет до ноября. Кроме того, впереди зима, и будут дорожать энергоносители, добавил законодатель.

В результате, "к концу года мы увидим другую ставку ЦБ, я думаю — меньше 10% (годовых)", заключил парламентарий.