МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Число программ льготной ипотеки в России в ближайшем будущем может сократиться на фоне дефицита бюджета, такое мнение РИА Новости выразила доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко. Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

Комментируя повышение ключевой ставки ЦБ в пятницу на 100 базисных пунктов до 13%, она указала, что это решение приведет к снижению спроса на некоторые кредиты в России.

"Меньшее снижение произойдет по программам с государственной поддержкой и соответственно семейной ипотеке – это связано с тем, что из бюджета возмещается часть средств, и процентная ставка по ним будет сохраняться. Но здесь существует вероятность, что программы льготного кредитования в ближайшем будущем будут сокращены, либо изменены их условия. Это связано с дефицитом бюджетов всех уровней", — указала Коваленко.

Сейчас льготные программы покрывают 80–90% всего первичного рынка ипотеки, рассказал ранее газете "Известия" директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, эта цифра должна снижаться — уровень субсидирования должен составлять максимум 50%.

Тем временем ранее в сентябре правительство России повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%. Кроме того, снижается на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий банкам, кредитующим в рамках ипотечных госпрограмм.

В России действуют несколько ипотечных госпрограмм — льготная ипотека на новостройки, "семейная", "сельская", "дальневосточная" и для работников сферы IT.