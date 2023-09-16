СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Первые аукционы по продаже национализированных активов украинских олигархов провели в Крыму, выручка составила 815 миллионов рублей, средства пойдут на нужды спецоперации, скоро состоится вторая волна продаж имущества, включая квартиру Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов. "Он в отчаянии". В США раскрыли сценарий дальнейшей судьбы Зеленского

К;рымские власти ране национализировали активы украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, средства от продажи пойдут на СВО.

"На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость", — отметил Константинов в Telegram.

Он добавил, что бюджет Крыма также получит около 27 миллионов рублей от продажи четырех жилых помещений.

Кроме того, подчеркнул Константинов, в регионе анонсировали продажу еще 100 объектов, включая квартиру Зеленского в Ливадии. По его словам, Крым получит от аукционов более 800 миллионов рублей.

Также ранее сообщалось, что деньги от продажи жилья Зеленского пойдут на СВО.

При этом, антитеррористическая комиссия продолжит работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории региона.

"Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях", — заключил Константинов.