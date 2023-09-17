ИРКУТСК, 17 сен — ПРАЙМ. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ворота Байкала" вложат в свои проекты по развитию туризма более 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Российские регионы будут получать единую субсидию на туризм

"Особая экономическая зона "Ворота Байкала" пополнилась тремя новыми резидентами. Теперь в ОЭЗ зарегистрировано 23 резидента, которые в общем вложат в свои проекты более 20 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Новые резиденты планирует построить в особой экономической зоне арт-отель с рестораном и банным комплексом, многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с магазинами, ресторанами, бассейнами, спортивными и детскими площадками, а также гостиничный комплекс категории 4*.

Статус особой экономической зоны позволяет создать не только дополнительную экономическую активность в регионе, но и новые рабочие места.