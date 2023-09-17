МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Европейская комиссия обяжет компании переводить значительную часть дивидендов от заблокированных росийских активов в бюджет ЕС, пишет РИА Новости. В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

Ранее Bloomberg сообщал, что европейские чиновники на встрече с представителями Испании, Италии, Франции, Бельгии и Германии предложили обложить налогом прибыль от активов Банка России на территории союза, размер которых составляет примерно 200 миллиардов евро. Отмечается, что выгода от плана составит около трех миллиардов евро.

"План состоит из трех шагов: уточнение объема выплат по финансовым обязательствам, отделение депозитариями российских активов и перечисление средств как внешних доходов в бюджет ЕС", — добавляло издание.

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, комментируя ситуацию, назвал решение ЕК "идущим вразрез с международным правом". По его словам, даже списание процентов с заблокированных активов, принадлежащих российским физлицам, компаниям и госорганам, не является законным.

"Принятое решение подтверждает готовность европейских стран действовать вопреки закону и в интересах политических амбиций, даже несмотря на то, что это негативно отразится на инвестиционном имидже", — указал Мельников.

Эксперт подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Евросоюз сможет пополнить бюджет, однако потеряет инвесторов и их активы.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов также отметил, что подобное решение создаст прецедент, нарушающий принципы суверенитета и неприкосновенности частной собственности.

Как добавил Меликов, Россия может ввести ответные меры, но компенсировать убытки не получится. Антонов, в свою очередь, представил несколько вариантов ответа Москвы, включая полное прекращение поставок энергоресурсов в Европу, переход на альтернативные платежные системы и объявление дефолта по долгам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".