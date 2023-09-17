2023-09-17T16:09:00+03:00
2023-09-17T16:10:27+03:00
2023-09-17T16:09:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230917/841766778.html
Францию призвали прекратить "вливать деньги" в Украину
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Франция должна прекратить финансировать Украину и сделать приоритетом инвестирование в Африку. Об заявил лидер французского политического движения правого толка "Вставай, Франция"... ПРАЙМ, 17.09.2023
общество , финансы, новости, инвестиции, украина, африка, франция
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112468.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112468.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112467.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112467.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112455.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84111/24/841112455.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230916/841763529.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 17 сен — ПРАЙМ. Франция должна прекратить финансировать Украину и сделать приоритетом инвестирование в Африку. Об заявил лидер французского политического движения правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала Cnews.
"Необходимо прекратить конфликт на Украине. Необходимо прекратить вливать туда деньги. Нужен план Б, нужно перестать играть в игру США", — сказал он.
По мнению политика, Париж должен перераспределить средства на развитие Магриба и Сахеля, а не на поставки американского оружия украинцам.
Дюпон-Эньян подчеркнул, что помощь в развитии африканских стран является первой необходимостью геополитики Франции.
Франция в последние годы начала стремительно терять влияние в своих бывших колониях в западной Африке. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад.