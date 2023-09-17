ПАРИЖ, 17 сен — ПРАЙМ. Франция должна прекратить финансировать Украину и сделать приоритетом инвестирование в Африку. Об заявил лидер французского политического движения правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала Cnews. Запад теряет союзников. Африканские страны обратили взор на Россию

"Необходимо прекратить конфликт на Украине. Необходимо прекратить вливать туда деньги. Нужен план Б, нужно перестать играть в игру США", — сказал он.

По мнению политика, Париж должен перераспределить средства на развитие Магриба и Сахеля, а не на поставки американского оружия украинцам.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что помощь в развитии африканских стран является первой необходимостью геополитики Франции.

Франция в последние годы начала стремительно терять влияние в своих бывших колониях в западной Африке. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад.