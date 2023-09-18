МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Киев нуждается в денежных средствах на фоне увеличения военных расходов, пишет газета Wall Street Journal. Нашли способ. Евросоюз присвоит деньги россиян

Как отмечает издание, боевые действия истощили украинскую казну. Увеличение военных расходов на 50 процентов, добавляет газета, требует компилятивного подхода. Так Киев намерен продать военные облигации за рубеж, реструктуризировать долги и просить помощи у союзников.

"Украина ищет деньги, поскольку боевые действия истощают казну", — передает издание.

Отмечается, что для запланированного увеличения военных расходов на 50% Киев использует компилятивный подход. В частности, власти продают корпорациям и частным лицам военные облигации, просят помощи у других государств и реструктуризируют долги.

"Если правительство не сможет устранить бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные действия", — цитирует WSJ Виталия Ваврищука, руководителя отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU, которая будет продавать украинские бумаги частным лицам за рубеж.

Помимо этого, указывает издение, Украина хочет получить деньги от финансовых посредников, например, от получающего прибыль от российских активов Euroclear. Согласно данными WSJ, депозитарий в первом полугодии получил проценты на сумму 1,7 миллиарда долларов от попавших под международные санкции российских активов в размере 150 миллиардов долларов.

"Бельгийская компания обсуждает с чиновниками ЕС вопрос о переводе части этих средств Украине за счет налога на сверхприбыль, выплачиваемого Еврокомиссии", — добавляет издание.