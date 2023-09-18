МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 15 сентября составил 21,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Юань снизился с двухнедельного максимума

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

С 1 августа начались валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики. Запланированный объем продажи валюты в период с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года составляет 288,4 миллиарда рублей.

До 14 сентября объем продажи составлял 2,3 миллиарда рублей в день, однако с 14 по 22 сентября регулятор продаст валюту на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день. Это связано с погашением валютных еврооблигаций РФ, выплата по которым производится в рублях. Оставшийся объем валюты будет равными частями продан с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

Операций в рамках бюджетного правила пока нет. В период с 7 сентября по 5 октября это должна была быть покупка валюты на 276,16 миллиарда рублей, по 13,15 миллиарда рублей в день. Однако Банк России из-за ослабления рубля решил не покупать валюту на рынке с 10 августа и до конца 2023 года.

Все операции проводятся только в юанях.