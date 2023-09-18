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2023-09-18T10:55:25+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230918/841769334.html
Alibaba сообщила Эрдогану о планах инвестировать в Турции
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Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd сегодня сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что планирует инвестировать в стране 2 млрд долларов... ПРАЙМ, 18.09.2023
финансы, бизнес, новости, alibaba, реджеп тайип эрдоган, турция, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd сегодня сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что планирует инвестировать в стране 2 млрд долларов.
Майкл Эванс, президент Alibaba, рассказал об этом на встрече с Эрдоганом, согласно заявлению турецкого подразделения компании. В заявлении не указано, когда компания вложит эти средства.
Эванс также сказал, что Alibaba инвестировала в Турции 1,4 млрд долларов через подразделение Trendyol — одну из самых известных в стране платформ интернет-продаж.
Как сообщило подразделение Trendyol, Эванс рассказал подробности новых инвестиций, включая строительство дата-центра и логистического центра в Анкаре и экспортного терминала в Международном аэропорту Стамбула.