МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd сегодня сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что планирует инвестировать в стране 2 млрд долларов. Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС "могут разойтись"

Майкл Эванс, президент Alibaba, рассказал об этом на встрече с Эрдоганом, согласно заявлению турецкого подразделения компании. В заявлении не указано, когда компания вложит эти средства.

Эванс также сказал, что Alibaba инвестировала в Турции 1,4 млрд долларов через подразделение Trendyol — одну из самых известных в стране платформ интернет-продаж.

Как сообщило подразделение Trendyol, Эванс рассказал подробности новых инвестиций, включая строительство дата-центра и логистического центра в Анкаре и экспортного терминала в Международном аэропорту Стамбула.