МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украина выкачала из ООН все ресурсы, другие страны лишаются продовольственной помощи из-за нехватки средств. Об этом заявила в беседе с телеканалом ABC News исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн. Украина ищет средства для пополнения казны, пишет WSJ

Как рассказала чиновница, пандемия короновируса, изменения климата и усталость государств финансировать программы поддержки привели к усугублению продовольственного кризиса. При этом, подчеркнула она, ООН не хватает средств на осуществление помощи из-за того, что мир направляет большую часть денег на Украину.

"Украина, как бы то ни было, выкачала весь кислород из комнаты. И мы, конечно, понимаем необходимость поддержки Украины. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии, как и Украина", — сказала Маккейн.

По ее словам, недостаток финансирования может привести к закрытию программы и голоду, например, в Афганистане. Маккейн подчеркнула, что ВПП ООН уже в октябре не сможет "кормить афганских женщин и детей".

Ранее представитель ВПП сообщил, что программа сокращает предоставление пищевых пайков по всему миру, больше всего из-за недостатка финансирования страдают операции в Афганистане. В ближайшие шесть месяцев ВПП потребуется миллиард долларов, чтобы охватить жизненно необходимым продовольствием запланированный 21 миллион человек.