2023-09-18T15:37:36+03:00
2023-09-18T15:37:36+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230918/841771336.html
Китай станет главным инвестором Латинской Америки, считают в Парагвае
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Китай превращается в главного инвестора Латинской Америки, вытесняя Европу и США, заявил в интервью Bloomberg глава Минфина Парагвая Карлос Фернандес. Как отметил парагвайский... ПРАЙМ, 18.09.2023
финансы, новости, сша, китай, латинская америка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Китай превращается в главного инвестора Латинской Америки, вытесняя Европу и США, заявил в интервью Bloomberg глава Минфина Парагвая Карлос Фернандес.
Как отметил парагвайский чиновник, США могли бы больше инвестироварть в другие страны латиноамериканского региона, а не только в Парагвай. По его словам, такое отношение может привести к потере влияния.
"Если посмотреть на ситуацию в регионе, то (видно, что) Китай сейчас занимает место США и Европы", — подчеркнул Фернандес.
Согласно данным министра, Парагвай, как и Бразилия, импортирует больше китайской продукции, чтом остальные государства региона.