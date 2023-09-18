МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Китай превращается в главного инвестора Латинской Америки, вытесняя Европу и США, заявил в интервью Bloomberg глава Минфина Парагвая Карлос Фернандес. Запад теряет союзников. Африканские страны обратили взор на Россию

Как отметил парагвайский чиновник, США могли бы больше инвестироварть в другие страны латиноамериканского региона, а не только в Парагвай. По его словам, такое отношение может привести к потере влияния.

"Если посмотреть на ситуацию в регионе, то (видно, что) Китай сейчас занимает место США и Европы", — подчеркнул Фернандес.

Согласно данным министра, Парагвай, как и Бразилия, импортирует больше китайской продукции, чтом остальные государства региона.