МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Правительство России завершает работу над проектом бюджета, эколномическая ситуация в стране устойчивая и сбалансированная, заявил президент Владимир Путин. Китайцы остолбенели после слов Шольца о Путине

Глава государства в понедельник, 18 сентября, проводит совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку, 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов", — сказал он.

По словам российского лидера, текущая ситуация в экономике в целом сбалансированная и устойчивая. Путин также сообщил, что намерен дополнительно обсудить отечественную экономику с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Однако, отметил он, ситуация по ряду ключевых экономических показателей превзошла ожидания.

"В целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока, начиная с года, там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз", — добавил президент.

Кроме того, глава государства указал, что проект бюджета получился сбалансированным.

"Я в курсе всех споров внутри правительства по этим вопросам, но до внесения в Государственную думу пакета соответствующих законопроектов остаётся не так много времени — нужно уже ставить окончательную точку.

Необходимо его, этот бюджет, эффективно использовать, чтобы "докрутить", уточнить какие-то детали", — подчеркнул Путин.

Он также призвал сверстать бюджет исходя из общегосударственных приоритетов, нацинтересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. Кроме того, отметил президент, необходимо гарантировать исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми.