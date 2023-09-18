МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях интеграции цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 20 сентября. Использование цифрового рубля абсолютно добровольно, заявила Набиуллина

Документ, внесенный депутатами Анатолием Аксаковым, Ольгой Ануфриевой и сенатором Николаем Журавлевым, вводит в НК понятие "счет цифрового рубля", который будет являться отдельным видом банковского счета. В связи с этим порядок налогообложения операций с ним будет аналогичен порядку налогообложения операций с банковским счетом.

При этом от НДС освобождаются операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля, осуществлением переводов (перечислений) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля. А в целях определения налога на доходы физических лиц предлагается установить дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет цифрового рубля налогоплательщика.

В случаях же, когда доходные или расходные операции организаций осуществляются с использованием счета цифрового рубля, для целей определения налога на прибыль предлагается предусмотреть порядки признания доходов и расходов при методе начисления и при кассовом методе.

Кроме того, допускается обращение взыскания на цифровые рубли при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств.

А налоговым органам предоставляется право приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора такой платформы документы, подтверждающие факт списания со счета сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления их в бюджетную систему РФ. При этом устанавливаются обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля и его ответственность за их несоблюдение.