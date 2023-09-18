МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплате купона и погашению выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 году, а также по выплате купона по евробондам с погашением в 2043 году, говорится в сообщении министерства. Правительство одобрило замещение суверенных российских евробондов

"Минфином России исполнены обязательства по обслуживанию и погашению государственного долга Российской Федерации в части государственных ценных бумаг Российской Федерации", — отмечает министерство.

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году в сумме 297 миллиардов рублей (эквивалент 3,073 миллиарда долларов), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов)", сообщило министерство.

Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.