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https://1prime.ru/finance/20230919/841775823.html
Аналитики ждут, что инфляция в еврозоне в августе сохранится на уровне июля
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Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам августа не изменилась и осталась на уровне 5,3% — как и месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 19.09.2023
финансы, экономика, новости, ес, еврозона, инфляция в еврозоне
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам августа не изменилась и осталась на уровне 5,3% — как и месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 19 августа, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой агентства.
В 15.30 мск минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов, строительство которых было начато в августе, сократилось до 1,44 миллиона с 1,452 миллиона в июле.