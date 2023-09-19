МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам августа не изменилась и осталась на уровне 5,3% — как и месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Китай переполошил рынок СПГ: Европу оставят с носом

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 19 августа, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой агентства.

В 15.30 мск минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов, строительство которых было начато в августе, сократилось до 1,44 миллиона с 1,452 миллиона в июле.