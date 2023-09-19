МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Наращивание США госдолга, который уже превысил 33 триллиона долларов, ведет к рекордным в истории расходам на его обслуживание: в 2024 году они могут достичь более 4% от ВВП, что наблюдалось только в 80-х годах прошлого века, прокомментировал РИА Новости управляющий директор компании "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин. В СМИ оценили истерику США после встречи Путина и Ким Чен Ына

Минфин США ранее сообщил, что общий внешний долг страны достиг 33,044 триллиона долларов. Таким образом, отмечают эксперты, при ВВП страны около 26 триллионов долларов госдолг уже превышает 127% от ВВП. Для сравнения, госдолг РФ составляет около 16% ВВП.

"Если возвращаться к госдолгу США, то главная проблема его роста в том, что из-за повышения ставок увеличиваются расходы на его обслуживание и в среднем они уже составляют около 2,9% в год от суммы долга. Это уже равняется примерно 3,6% от ВВП. Однако рост ставок продолжается, и к началу 2024 года расходы составят около 4% ВВП, а затем и превысят прежний рекорд в 4,2% от ВВП, который отмечался в 80-х годах прошлого века, когда учетная ставка ФРС США била рекорды", — говорит Сусин.

Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США учетной ставки началось с марта 2020 года от уровня 0,25% годовых и к июлю 2023 года верхняя граница ее диапазона была уже на уровне 5,5% годовых.

"США необходимо сокращать дефицит бюджета, поскольку в такой динамике ситуация становится нестабильной. Ставки будут расти и трансформироваться в увеличение долговой нагрузки", — добавляет эксперт.

Весной в США отмечались попытки в очередной раз повысить потолок госдолга, поскольку предыдущий потолок в 31,4 триллиона долларов был превышен в начале года. В итоге республиканцы и демократы договорились приостановить до января 2025 года действие потолка госдолга, начав снижать расходы.

"Между тем проблема потолка никуда не девается. Многие уже понимают, что такой долг невозможно отдать, вопрос — в его обслуживании. Пока Америка держится, однако рано или поздно это закончится, что может стать резко негативным фактором и для экономики США, и для доллара", — резюмировал независимый финансовый аналитик Сергей Дроздов.