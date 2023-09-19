2023-09-19T12:55:16+03:00
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2023-09-19T12:55:16+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230919/841777417.html
Решетников заявил о неизбежности упора на юани в торговых расчетах с Китаем
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Упор на использование юаня при двусторонних расчетах с Китаем неизбежен, но и доля рубля в них растет, заявил журналистам в Пекине министр экономического развития России Максим... ПРАЙМ, 19.09.2023
валюта, рынки, финансы, бизнес, экономика, новости, китай, россия, юань, рубль, нацвалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 19 сен — ПРАЙМ. Упор на использование юаня при двусторонних расчетах с Китаем неизбежен, но и доля рубля в них растет, заявил журналистам в Пекине министр экономического развития России Максим Решетников.
По его словам, в двусторонних расчетах с Китаем "упор на юани неизбежен", потому что юань — это одна из ведущих резервных валют, на которую есть запрос со стороны российской экономики.
"Спрос на юани есть, это отражает в том числе и рост торгов на Московской бирже, объем которых увеличился более чем в 100 раз, сейчас объем торгов составляет 200 миллиардов юаней в день", — сказал Решетников.
Он отметил, что по мере развития обменов "ситуация будет стабилизироваться". "У нас 90% торговли сейчас в национальных валютах. При этом, если мы посмотрим, то доля российского рубля была 4%, сейчас 20%", — сказал он.
"В то же время мы в равной степени развиваем товарооборот и с другими странами в национальных валютах, юань используется в том числе и для товарооборота с третьими странами", — добавил Решетников.