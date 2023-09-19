ПЕКИН, 19 сен — ПРАЙМ. Упор на использование юаня при двусторонних расчетах с Китаем неизбежен, но и доля рубля в них растет, заявил журналистам в Пекине министр экономического развития России Максим Решетников. Эксперт отметил устойчивые темпы дедолларизации во всем мире

По его словам, в двусторонних расчетах с Китаем "упор на юани неизбежен", потому что юань — это одна из ведущих резервных валют, на которую есть запрос со стороны российской экономики.

"Спрос на юани есть, это отражает в том числе и рост торгов на Московской бирже, объем которых увеличился более чем в 100 раз, сейчас объем торгов составляет 200 миллиардов юаней в день", — сказал Решетников.

Он отметил, что по мере развития обменов "ситуация будет стабилизироваться". "У нас 90% торговли сейчас в национальных валютах. При этом, если мы посмотрим, то доля российского рубля была 4%, сейчас 20%", — сказал он.

"В то же время мы в равной степени развиваем товарооборот и с другими странами в национальных валютах, юань используется в том числе и для товарооборота с третьими странами", — добавил Решетников.