Совкомбанк и Sk Fintech Hub запускают проект поддержки НКО "Технологии добра"
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк и "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) создали федеральный проект "Технологии добра" для организации инфраструктурной поддержки и цифрового развития социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов (БФ).
Организаторы предоставляют доступ к собственным продуктам и продуктам партнеров на безвозмездной либо льготной основе, а также создают цифровые решения под конкретные отраслевые задачи и запускают единый портал для дистрибуции данных сервисов.
Проект представляет собой формат маркетплейса с услугами от организаторов и партнеров, которыми могут воспользоваться все БФ и НКО после прохождения упрощенной проверки.
"Системная поддержка социальной отрасли входит в наши долгосрочные приоритеты. Мы хотим помочь НКО упростить их технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли уделять больше времени своей основной деятельности", — пояснил зампредправления Совкомбанка Борис Альберт.
Уже сейчас благотворительным фондам и НКО доступны следующие банковские продукты и сервисы:
- бесплатное банковское обслуживание;
- сервис организации сбора пожертвований без комиссий на расчетный счет в любом банке;
- овернайт и депозит на льготных условиях;
- переводы через СБП без комиссий;
- зарплатный проект на льготных условиях;
- бесплатная комплексная техническая поддержка на территории всей России.
Совкомбанк — инициатор проекта и поставщик банковских услуг и ИТ-поддержки, а также разработчик портала "Технологии добра". Sk Fintech Hub выступает агрегатором развития направления PhilTech. В проекте примут участие компания VK, в том числе образовательные платформы группы Skillbox и Lerna.ru, а также Softline. Их продукты, включая SMM-продвижение, образовательные курсы, медиамониторинг и онлайн-менеджер задач, станут доступны на портале в ближайшее время.
В числе первых проект "Технологии добра" поддержали Фонд целевого капитала "Истоки", Фонд "Нужна помощь", Фонд "Друзья", "Агентство социальной информации" и Александра Болдырева, исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций "Форум доноров".
https://1prime.ru/finance/20230919/841777961.html