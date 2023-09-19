МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк и "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) создали федеральный проект "Технологии добра" для организации инфраструктурной поддержки и цифрового развития социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов (БФ).

Организаторы предоставляют доступ к собственным продуктам и продуктам партнеров на безвозмездной либо льготной основе, а также создают цифровые решения под конкретные отраслевые задачи и запускают единый портал для дистрибуции данных сервисов.

Проект представляет собой формат маркетплейса с услугами от организаторов и партнеров, которыми могут воспользоваться все БФ и НКО после прохождения упрощенной проверки.

"Системная поддержка социальной отрасли входит в наши долгосрочные приоритеты. Мы хотим помочь НКО упростить их технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли уделять больше времени своей основной деятельности", — пояснил зампредправления Совкомбанка Борис Альберт.

Уже сейчас благотворительным фондам и НКО доступны следующие банковские продукты и сервисы:

бесплатное банковское обслуживание;

сервис организации сбора пожертвований без комиссий на расчетный счет в любом банке;

овернайт и депозит на льготных условиях;

переводы через СБП без комиссий;

зарплатный проект на льготных условиях;

бесплатная комплексная техническая поддержка на территории всей России.

Совкомбанк — инициатор проекта и поставщик банковских услуг и ИТ-поддержки, а также разработчик портала "Технологии добра". Sk Fintech Hub выступает агрегатором развития направления PhilTech. В проекте примут участие компания VK, в том числе образовательные платформы группы Skillbox и Lerna.ru, а также Softline. Их продукты, включая SMM-продвижение, образовательные курсы, медиамониторинг и онлайн-менеджер задач, станут доступны на портале в ближайшее время.

В числе первых проект "Технологии добра" поддержали Фонд целевого капитала "Истоки", Фонд "Нужна помощь", Фонд "Друзья", "Агентство социальной информации" и Александра Болдырева, исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций "Форум доноров".