2023-09-19T14:36:24+03:00
2023-09-19T14:36:24+03:00
2023-09-19T14:36:24+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230919/841778176.html
Премьер Украины назвал необходимый объем финансовой помощи от Запада
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Украине нужны 42 миллиарда долларов от западных партнеров в 2024 году, заявил премьер Денис Шмыгаль. "Как и в этом году, в следующем нуждаемся в финансовой поддержке партнеров в... ПРАЙМ, 19.09.2023
финансы, экономика, новости, украина, запад, финансовая помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украине нужны 42 миллиарда долларов от западных партнеров в 2024 году, заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Как и в этом году, в следующем нуждаемся в финансовой поддержке партнеров в размере около 42 миллиардов долларов. Уже сейчас понимаем, откуда эти средства могут поступить. Это программа ЕС Ukraine Facility, это помощь Соединенных Штатов, это программа МВФ и помощь других наших друзей и партнеров", — сказано в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее издание "Экономическая правда" сообщало, что курс украинской национальной валюты в 2024 году составит более 41 гривны за доллар, министерство финансов Украины прогнозирует девальвацию.
Согласно данным Национального банка Украины, на сегодняшний день курс составляет 36,5 гривны за доллар.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.