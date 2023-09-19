МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украине нужны 42 миллиарда долларов от западных партнеров в 2024 году, заявил премьер Денис Шмыгаль. Киев пригрозил запретить импорт товаров из Польши и Венгрии

"Как и в этом году, в следующем нуждаемся в финансовой поддержке партнеров в размере около 42 миллиардов долларов. Уже сейчас понимаем, откуда эти средства могут поступить. Это программа ЕС Ukraine Facility, это помощь Соединенных Штатов, это программа МВФ и помощь других наших друзей и партнеров", — сказано в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее издание "Экономическая правда" сообщало, что курс украинской национальной валюты в 2024 году составит более 41 гривны за доллар, министерство финансов Украины прогнозирует девальвацию.

Согласно данным Национального банка Украины, на сегодняшний день курс составляет 36,5 гривны за доллар.

В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.