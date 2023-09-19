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https://1prime.ru/finance/20230919/841779182.html
Россия хочет присоединиться к Группе по борьбе с отмыванием денег в Африке
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Россия планирует присоединиться к Группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке в качестве наблюдателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга... ПРАЙМ, 19.09.2023
валюта, рынки, финансы, новости, россия, африка, отмывание денег
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Россия планирует присоединиться к Группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке в качестве наблюдателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Будем участвовать, как станем наблюдателями", — ответили в пресс-службе о планах ведомства по работе с группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке.
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке была основана в 1999 году с целью внедрения в Африке стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force). Сегодня она объединяет 19 стран региона, в том числе Анголу, Кению, Мадагаскар, Танзанию, Эфиопию и Южную Африку.