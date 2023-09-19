МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Россия планирует присоединиться к Группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке в качестве наблюдателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга. Росфинмониторинг назвал тренд развития мошенников

"Будем участвовать, как станем наблюдателями", — ответили в пресс-службе о планах ведомства по работе с группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке.

Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке была основана в 1999 году с целью внедрения в Африке стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force). Сегодня она объединяет 19 стран региона, в том числе Анголу, Кению, Мадагаскар, Танзанию, Эфиопию и Южную Африку.