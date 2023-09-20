МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в связи с решением правительства со среды отменяет скидки на ставки по льготным программам ипотеки и повышает размер первоначального взноса по ним до 20,1%, при этом стоимость кредита по всем одобренным до этого заявкам остается без изменений, сообщили в кредитной организации. ВТБ выдал ипотеки более чем на триллион рублей с начала года

Правительство России ранее в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%. Кроме того, снижается на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий банкам, кредитующим в рамках ипотечных госпрограмм. При этом ряд кредитных организаций предлагают ставки по госпрограммам ниже утвержденных правительством. Эксперты заявляли РИА Новости, что после уменьшения бюджетных субсидий банки могут отменить свои скидки к ставкам по льготным программам ипотеки.

"Сбербанк с 20 сентября в связи с постановлением правительства РФ устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам, отменяет действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации и устанавливает размер первоначального взноса в размере 20,1% по данным программам", — говорится в сообщении банка.

Так, по программе "Господдержка" минимальная ставка теперь составит 8% вместо 7,3%, по семейной ипотеке — 6% вместо 5,3%, по "Ипотеке для IT" вырастет до 5% с 4,7%, по дальневосточной ипотеке — до 2% с 1,5%, а по ипотеке по госсертификату — до 2% с 1,7% при оформлении страхования жизни и здоровья.

При этом в банке добавили, что по заявкам, одобренным до 19 сентября включительно, сохраняются прежние условия по ставкам.

Кроме того, по указанию ЦБ с 19 сентября Сбербанк изменил требования к размеру минимального первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для всех программ с минимальным первоначальным взносом в 20% и менее его значение увеличилось на 0,1 процентного пункта — до 10,1%, 15,1% или 20,1%.