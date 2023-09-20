ДУШАНБЕ, 20 сен — ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите по Целям устойчивого развития в ООН, заявил о необходимости реструктурировать международную финансовую систему, сообщает пресс-служба главы государства. Премьер Украины назвал необходимый объем финансовой помощи от Запада

"Сегодня мировое сообщество должно четко осознавать, что вопрос финансирования развития считается одним из важных факторов в процессе достижения Целей устойчивого развития. Необходимо в связи с нынешней реальностью современного мира реструктурировать международную финансовую систему", — сказал он.

По его словам, странам необходимо провести ответственную денежно-кредитную политику и усилить координацию макроэкономической политики, чтобы создать благоприятный международный климат для развивающихся, наименее развитых и островных государств в целях реализации "Повестки дня-2030".

"Таджикистан принимает дополнительные меры для устранения последствий финансово-экономических проблем и всестороннего использования имеющихся мощностей с целью обеспечения эффективного экономического развития и стремится к расширению возможностей финансирования социального сектора", — отметил Рахмон.

По его мнению, наряду с направлением внутренних средств важную роль в достижении Целей устойчивого развития играет формирование международных благоприятных условий для роста производства. Для активного содействия странам в развитии важно увеличить объем субсидий.

"Мы с учетом современных рисков и угроз выступаем за особые действия, направленные на развитие", — подчеркнул Рахмон.

Он заявил, что негативные последствия современных вызовов и угроз, изменения климата создают серьезные препятствия для достижения устойчивого развития.

Исходя из этого, президент Таджикистана предложил принять эффективные меры по снижению влияния этих факторов и консолидации усилий стран на региональном и международном уровнях.