МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Государственный долг США прибавил последний триллион долларов втрое быстрее предыдущего, в результате новый рекорд в 34 триллиона долларов госдолг может преодолеть уже в начале декабря, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американской статслужбы. Госдолг Польши вырос во втором квартале 2023 года

Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов, затем понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель прибавил еще по триллиону долларов. А уже 15 сентября долг достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов.

Рост американского госдолга за последние месяцы ускорился втрое: если 32-ой триллион образовался за 255 дней средними темпами в 0,011% в день, то 33-й триллион — за 92 дня темпами в 0,036%. Таким образом, если за предыдущий период к госдолгу прибавлялось примерно 3,6 миллиарда долларов в день, то в последние три месяца — 10,9 миллиарда долларов.

Таким образом, при сохранении текущих ставок в американской экономике и отсутствии новых крупных размещений понадобится еще 83 дня для достижения госдолгом отметки в 34 триллиона долларов. США хотят ответственного управления конкуренцией с Китаем, заявил Байден

Одна из основных причин накопления такой задолженности — хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей США над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет до 1998 года, когда страна смогла получить небольшой профицит и удерживать его четыре года.

В 2002 году бюджет США вновь перешел в минус на уровне 158 миллиардов долларов, и в отличие от предыдущих периодов американское правительство не смогло сдержать рост дефицита. Уже через семь лет он впервые превысил 1 триллион долларов, а в 2020 году достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов. Последние два года дефицит снижался, и по итогам прошлого года составил 1,3 триллиона долларов.

Накопленный дефицит американского бюджета с 1901 года составляет 22,3 триллиона долларов, или 68% государственного долга страны. Американский Конгресс ждет, что расходы федерального правительства продолжат превышать доходы и в ближайшие года — на 1,5 триллиона долларов в этом году и на 1,6 триллиона в следующем.