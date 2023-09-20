МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит свою учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам двухдневного сентябрьского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Йеллен объяснила отношение США к валютной интервенции со стороны Японии

Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 20 сентября, в 21.00 мск.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в августе ускорилась до 7% с 6,8% месяцем ранее.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 15 сентября. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,7 миллиона баррелей, до 417,9 миллиона.