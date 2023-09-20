2023-09-20T08:10:21+03:00
2023-09-20T08:10:21+03:00
2023-09-20T08:10:21+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230920/841782766.html
Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США на прежнем уровне
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит свою учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам двухдневного сентябрьского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 20.09.2023
банки, финансы, новости, сша, фрс сша, учетная ставка фрс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/04/841370446.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/04/841370446.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/04/841370445.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/04/841370445.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/04/841370433.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84137/04/841370433.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230920/841782037.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит свою учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам двухдневного сентябрьского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 20 сентября, в 21.00 мск.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в августе ускорилась до 7% с 6,8% месяцем ранее.
В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 15 сентября. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,7 миллиона баррелей, до 417,9 миллиона.