МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Власти России рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. ЦБ предупредил о наказании за схемы по разгону акций

"В настоящий момент разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, потому что меры еще обсуждаются, пока не ясно, какие из них в итоге будут реализованы", — сказал он, выступая в Госдуме.

"Немного подсвечу: направлены эти меры на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны", — добавил замминистра.

Также он считает, что эти меры будут в состоянии сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.

Позже зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что регулятор по-прежнему не поддерживает введение новых валютных ограничений.

"Мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем, считаем, что те ограничения, которые сохраняются, сохраняются на логике симметричности действий в отношении ограничений, которые наложены на нас", — прокомментировал он.