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2023-09-21T16:27:01+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230921/841795991.html
Греф ожидает перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики
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Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что Банк России в ближайшие полгода перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. "Да, я ожидаю", — сказал Греф на открытии кампуса "Школы... ПРАЙМ, 21.09.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, герман греф, денежно-кредитная политика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что Банк России в ближайшие полгода перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.
"Да, я ожидаю", — сказал Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде, отвечая на вопрос журналистов о том, по-прежнему ли он ждет, что ЦБ РФ в ближайшие полгода смягчит свою ДКП.
Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку — в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.
До сентябрьского повышения Греф уже высказывал ожидания, что высокая ставка продлится недолго и в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению политики.