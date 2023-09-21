ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что Банк России в ближайшие полгода перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Дефицит IT-специалистов в России будет расти, считает Греф

"Да, я ожидаю", — сказал Греф на открытии кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде, отвечая на вопрос журналистов о том, по-прежнему ли он ждет, что ЦБ РФ в ближайшие полгода смягчит свою ДКП.

Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку — в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.

До сентябрьского повышения Греф уже высказывал ожидания, что высокая ставка продлится недолго и в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению политики.