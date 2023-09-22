2023-09-22T11:27:00+03:00
2023-09-22T11:55:05+03:00
2023-09-22T11:27:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230922/841801518.html
Федеральная таможенная служба раскрыла сумму перечислений в бюджет
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная таможенная служба (ФТС) на сегодняшний день перечислила в бюджет РФ порядка 4,5 триллиона рублей, сообщил врио главы службы Руслан Давыдов. "С мая мы вышли в так... ПРАЙМ, 22.09.2023
финансы, экономика, новости, россия, фтс россии, бюджет рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/37/832293713.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/37/832293713.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/37/832293720.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/37/832293720.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/37/832293719.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/37/832293719.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230919/841775487.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) на сегодняшний день перечислила в бюджет РФ порядка 4,5 триллиона рублей, сообщил врио главы службы Руслан Давыдов.
"С мая мы вышли в так называемую зеленую зону, то есть мы выполняем плановое задание и даже его немного перевыполняем. Наверное, на сегодняшний день могу назвать цифру — это 4,5 триллиона рублей, чуть больше, собранных платежей в федеральный бюджет", — сказал Давыдов журналистам.
Он отметил, что плановое задание на сентябрь — 555 миллиардов рублей.
"Мы идем в графике, надеюсь, что в сентябре мы его чуть-чуть перевыполним. Плановое задание на год чуть меньше 6,5 триллиона. Тоже приложим все силы, чтобы его выполнить. Надеюсь, так и будет", — добавил он.