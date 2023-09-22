МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) на сегодняшний день перечислила в бюджет РФ порядка 4,5 триллиона рублей, сообщил врио главы службы Руслан Давыдов. В ФТС оценили значение экспорта продовольствия для бюджета России

"С мая мы вышли в так называемую зеленую зону, то есть мы выполняем плановое задание и даже его немного перевыполняем. Наверное, на сегодняшний день могу назвать цифру — это 4,5 триллиона рублей, чуть больше, собранных платежей в федеральный бюджет", — сказал Давыдов журналистам.

Он отметил, что плановое задание на сентябрь — 555 миллиардов рублей.

"Мы идем в графике, надеюсь, что в сентябре мы его чуть-чуть перевыполним. Плановое задание на год чуть меньше 6,5 триллиона. Тоже приложим все силы, чтобы его выполнить. Надеюсь, так и будет", — добавил он.