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2023
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Минфин отметил рост спроса на инвестиционные бриллианты в России
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Спрос на инвестиционные бриллианты в России в первом квартале этого года вырос в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель министра финансов... ПРАЙМ, 22.09.2023
банки, рынки, финансы, новости, россия, минфин рф, инвестиционные бриллианты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Спрос на инвестиционные бриллианты в России в первом квартале этого года вырос в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Правительство РФ 1 октября 2022 года приняло закон, согласно которому физические лица освобождаются от НДС при покупке бриллиантов у банков.
"Мы видим, что спрос на бриллианты вырос в 6,5 раза по сравнению с тем, что было в первом квартале 2022 года", — сказал Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".
Он напомнил, что инвестиционные бриллианты продаются не везде, а только в банках. По его словам, совершенно точно они никогда не будут продаваться в ювелирных магазинах.
"Сейчас примерно дюжина банков работает с "Алросой", ожидается увеличение этого количества до 30", — добавил Моисеев.
"Самое главное, что будет представлено на Московском финансовом форуме, это продукт, который разрабатывается Московской биржей по индексу инвестиционных бриллиантов", — заключил замминистра финансов.