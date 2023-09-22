МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Спрос на инвестиционные бриллианты в России в первом квартале этого года вырос в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. СМИ: Запад обсудит с Индией последствия ограничений на российские алмазы

Правительство РФ 1 октября 2022 года приняло закон, согласно которому физические лица освобождаются от НДС при покупке бриллиантов у банков.

"Мы видим, что спрос на бриллианты вырос в 6,5 раза по сравнению с тем, что было в первом квартале 2022 года", — сказал Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что инвестиционные бриллианты продаются не везде, а только в банках. По его словам, совершенно точно они никогда не будут продаваться в ювелирных магазинах.

"Сейчас примерно дюжина банков работает с "Алросой", ожидается увеличение этого количества до 30", — добавил Моисеев.

"Самое главное, что будет представлено на Московском финансовом форуме, это продукт, который разрабатывается Московской биржей по индексу инвестиционных бриллиантов", — заключил замминистра финансов.