МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Чрезмерно жесткая денежно-кредитная политика — один из внутренних рисков для развития российской экономики, ключевым внешним риском является замедление мировой экономики, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Не ждали". Стойкость российской экономики поразила Запад

"При формировании прогноза мы всегда оцениваем риски. Со стороны внешних условий ключевой риск – это динамика мировой экономики. Ее общее замедление может повлиять на объемы и цены на наши экспортные товары и, следовательно, на курс рубля", — сказал он в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

По его мнению, внутренние риски связаны, прежде всего, с дефицитом кадров. Так, по словам Решетникова, с учетом прогноза развития и роста производительности, к 2030 году в экономику дополнительно потребуется 2,3 миллиона человек.

"Из них половину мы закроем внутренними ресурсами: благодаря накопленному эффекту от пенсионной реформы, а также благодаря повышению занятости молодежи. Вторую половину предстоит закрыть за счет дополнительных мер, связанных с ростом производительности труда в ряде отраслей, более активного привлечения на рынок труда граждан, которые на сегодняшний момент не стоят на учете в службах занятости и не участвуют в рынке труда, а также за счет миграционного притока", — пояснил министр.

"Еще один риск – чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики. Сегодня она решает проблему балансировки спроса и предложения за счет ограничения спроса, а завтра может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка продукцией", — отметил Решетников.

Тем не менее, как сообщил министр, в целом, прогноз позволяет сформировать реалистичный бюджет на ближайшие три года. "Он учитывает сложившуюся динамику экономики, взвешенную оценку внешних условий, а также реализуемые правительством меры", — добавил Решетников.