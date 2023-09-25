2023-09-25T14:50:17+03:00
2023-09-25T14:50:17+03:00
2023-09-25T14:50:17+03:00
2023
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Правительство одобрило бюджет Соцфонда на 2025 — 2026 годы
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Правительство России одобрило проекты федеральных законов о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2026 годы и вопросы назначений и выплат пенсий, сообщается... ПРАЙМ, 25.09.2023
финансы, экономика, госпроекты, новости, правительство рф, бюджет, соцфонд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проекты федеральных законов о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2026 годы и вопросы назначений и выплат пенсий, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", проект федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Как уточняется, второй законопроект направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан.