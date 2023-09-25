МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проекты федеральных законов о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2026 годы и вопросы назначений и выплат пенсий, сообщается на сайте кабмина. "Коммерсант" рассказал о планах проиндексировать пенсии

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", проект федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Как уточняется, второй законопроект направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан.