МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В бюджете Почты России растет финансовая дыра, правительству следует выработать меры, возможно там идут процессы, которые исправят правоохранительные органы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сбербанк назвал сбор платежа в пользу "Почты России" неприемлемым

В понедельник, 25 сентября, состоялось пленарное заседание Совфеда, на котором выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Матвиенко, комментируя ситуацию с бюджетом Почты России напомнила, что законодатели шли на встречу всем предложениям ведомства, но финансовое положение осталось "печальным".

"Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других", — сказала она.

По словам спикера СФ, необходимо обратиться в правительство с просьбой выработать правильную финансовую модель существования Почты России и принять соответствующие меры. Иначе, подчеркнула законодатель, "финансовая дыра превратится в огромную яму".

"Дыра" в почте финансовая растет и растет и никто не реагирует. И мы голову прячем в песок, думаем — рассосется, не рассосется", — подчеркнула Матвиенко.