МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В бюджете Почты России растет финансовая дыра, правительству следует выработать меры, возможно там идут процессы, которые исправят правоохранительные органы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сбербанк

Сбербанк назвал сбор платежа в пользу "Почты России" неприемлемым

В понедельник, 25 сентября, состоялось пленарное заседание Совфеда, на котором выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Матвиенко, комментируя ситуацию с бюджетом Почты России напомнила, что законодатели шли на встречу всем предложениям ведомства, но финансовое положение осталось "печальным". 

"Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других", — сказала она.

По словам спикера СФ, необходимо обратиться в правительство с просьбой выработать правильную финансовую модель существования Почты России и принять соответствующие меры. Иначе, подчеркнула законодатель, "финансовая дыра превратится в огромную яму".

"Дыра" в почте финансовая растет и растет и никто не реагирует. И мы голову прячем в песок, думаем — рассосется, не рассосется", — подчеркнула Матвиенко.