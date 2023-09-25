МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В следующем году индексации зарплат федеральных госслужащих не будет, пишет РБК. Ранее действующий закон о бюджете предполагал их повышение на 4%. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября

«В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <…> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется», — сообщается в документе.

Как пишет РБК, это часть входит в перечень мер по оптимизации бюджетных расходов. В аппарате правительства эти меры никак не прокомментировали.

Тем не менее, принятые меры не распространяются на индексацию зарплат сотрудников организаций бюджетной сферы. Их зарплаты в следующем году вырастут на прогнозируемый уровень инфляции, то есть на 4,5%. Также продолжится индексация зарплат бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры (по майским указам 2012 года): с 1 января 2024 года — на 9,8%.

Согласно действующему закону о бюджете, в 2024 году предполагалась индексация окладов федеральных госслужащих на 4%, а с 1 октября 2023 года их зарплаты планируется увеличить на 5,5%. В 2022 году индексация соответствовала 4%. Более того в 2021 году от повышения зарплат госслужащим (кроме военных) отказались в целях экономии средств. В 20-14-2016 годах к отказу от индексации зарплат прибегли из-за низких цен на нефть в целях сбалансировать бюджет.