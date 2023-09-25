МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор "Почты России" Михаил Волков на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о "финансовой дыре" в компании напомнил о ее социальной функции в регионах и признал, что положение "Почты" остается напряженным, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Власти решили отказаться от индексации зарплат чиновников в 2024 году

Ранее в понедельник Матвиенко на заседании Совфеда заявила, что правительству следует выработать правильную модель существования "Почты России". По ее словам, сейчас в ее бюджете продолжает расти "финансовая дыра", и возможно, там идут и другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов. Она добавила, что сенаторы обратятся с этим вопросом в кабмин.

Волков, возглавивший "Почту" только в декабре, в ответном заявлении признал, что ситуация в компании сейчас напряженная. "В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд – почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной", — приводит его слова пресс-служба.

В то же время генеральный директор компании напомнил о ее социальной функции и заявил о необходимости системной поддержки.

"Около 27 тысяч наших почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию. Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка", — добавил он.

Согласно отчетности компании по МСФО, чистый убыток "Почты России" за первое полугодие 2023 года сократился втрое — до 6,9 миллиарда рублей с 20,2 миллиарда за тот же период годом ранее. При этом убыток от операционной деятельности в 2022 году составил 32,585 миллиарда рублей против прибыли в 4,671 миллиарда годом ранее.