МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 27 сентября по 3 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 80 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 20 сентября по 26 сентября, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 72 миллиарда рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 55 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 31 миллиард. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,281 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 26 сентября) в объеме 2,29 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.