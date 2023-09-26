МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в соответствии с которым организациям, не поднадзорным Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, запрещается привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц, штраф может составить до одного миллиона рублей. ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж некоторых нерезидентов

Изменения вносятся в закон "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" и в закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Законодательную инициативу подготовили сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Константин Долгов, Александр Шендерюк-Жидков, Артем Шейкин, а также депутаты ГД.

"Предлагаем на законодательном уровне установить запрет для организаций, не поднадзорных Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц. За нарушение этого запрета предусматриваем наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или приостановки деятельности на срок до 90 суток. Следующим этапом рассматриваем также возможность введения уголовной ответственности", — сообщил Журавлев журналистам.

По словам политика, необходимость принятия закона обусловлена тем, что в стране по-прежнему актуальна проблема деятельности финансовых пирамид. "Она оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам", — отметил Журавлев. Физлиц могут освободить от налога при продаже некоторой недвижимости

Привлечение инвестиций физических лиц путем публичной оферты, в соответствии с законопроектом, допускается, если такое право предусмотрено федеральными законами. Оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц путем публичной оферты допускается финансовыми организациями, эмитентами в связи с размещением эмиссионных ценных бумаг и лицами, уполномоченными действовать от имени и в их интересах, пояснил сенатор. Помимо этого, в Государственную Думу также вносятся два законопроекта, связанные с вышеуказанным. Первый из них — "О внесении изменений в пункт 6 статьи 807 части второй Гражданского кодекса РФ" (привлечение средств физлиц) — предлагает распространить действие нормы этой статьи на всех потенциальных заемщиков, вне зависимости от того, имеют ли они статус юридического лица или нет, сказал Журавлев.

Вторым корреспондирующим законопроектом — "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" — предлагается закрепить в КоАП РФ ответственность за осуществление деятельности по привлечению инвестиций лицами, не имеющими на это права.

"Разработанные законопроекты послужат эффективным механизмом борьбы с финансовыми пирамидами и другими недобросовестными участниками финансового рынка, которые несут повышенные риски для граждан", — подчеркнул Журавлев.