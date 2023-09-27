МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Поступления по налогу на прибыль организаций в российский бюджет в 2024 году прогнозируются на уровне 1,931 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Мишустин поручил ФАС следить за соблюдением маркетплейсами прав покупателей

Согласно материалам к проекту бюджета, расходы в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году — 36,6 триллиона рублей, в 2025 году — 34,4 триллиона, в 2026 году — 35,6 триллиона рублей (при оценке в 31,671 триллиона рублей в 2023 году). Доходы при этом прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей в следующем году, 33,5 триллиона — в 2025 году и 34,1 триллиона рублей в 2026 году (при оценке в 28,661 триллиона рублей в 2023 году).

Нефтегазовые доходы бюджета, как следует из документа, оцениваются в 2023 году на уровне 8,864 триллиона рублей, а в 2024 году прогнозируются на уровне 11,504 триллиона рублей, в 2025 году — на уровне 11,76 триллиона рублей, в 2026 году — на уровне 11,415 триллиона рублей.

Ненефтегазовые доходы при оценке в 19,797 триллиона рублей в 2023 году запланированы в 2024 году на уровне 23,522 триллиона рублей, в 2025 году — на уровне 21,78 триллиона рублей, в 2026 году — на уровне 22,648 триллиона рублей. Из них налог налог на прибыль (при оценке в 1,825 триллиона рублей в текущем году) прогнозируются в следующем году в объеме 1,931 триллиона рублей, в 2025 году — 1,999 триллиона рублей, в 2026 году — 2,046 триллиона рублей. Поступления по НДФЛ (при оценке в 162,2 миллиарда рублей в текущем году) могут принести бюджету в следующем году 279,3 миллиарда рублей, в 2025 году — 295,7 миллиарда рублей, а в 2026 году — 312,8 миллиарда рублей.

Кроме того, в проекте бюджета заложены поступления и по другим видам доходов. Так, согласно материалам, безвозмездные поступления в федеральный бюджет в 2024-2026 годах (при оценке в 427,233 миллиарда рублей в 2023 году) прогнозируются следующим образом: в 2024 году — 811,819 миллиарда рублей, в 2025 году — 40,459 миллиарда рублей, в 2026 году — 35,629 миллиарда рублей.

Из них по статье "Доходы федерального бюджета от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями" (при оценке в 114,466 миллиарда рублей в 2023 году) объем поступлений в 2024 году прогнозируется на уровне 2,1 миллиарда рублей. При этом в 2025 и 2026 годах поступления по этой статье не обозначены.