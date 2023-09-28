МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бюджет России не должен ориентироваться на прогнозы, должен быть сбалансированным и устойчивым, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках пленарной сессии на Московском финансовом форуме. Силуанов рассказал, на что хватит денег в бюджете

"Мне кажется, что, когда мы говорим рост, инфляция, цены на нефть, бюджет — бюджет не должен ориентироваться даже на прогнозы всякие. Он должен быть сбалансированным и устойчивым вне зависимости от любых прогнозов", — сказал он, комментируя замечание главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова о том, что макроэкономические прогнозы ЦБ и Минэкономразвития различаются.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.