2023-09-28T13:31:14+03:00
2023-09-28T13:31:14+03:00
2023-09-28T13:31:14+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230928/841838318.html
Силуанов отметил необходимость сбалансированного бюджета
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Бюджет России не должен ориентироваться на прогнозы, должен быть сбалансированным и устойчивым, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках пленарной сессии на Московском... ПРАЙМ, 28.09.2023
финансы, новости, россия, антон силуанов, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бюджет России не должен ориентироваться на прогнозы, должен быть сбалансированным и устойчивым, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках пленарной сессии на Московском финансовом форуме.
"Мне кажется, что, когда мы говорим рост, инфляция, цены на нефть, бюджет — бюджет не должен ориентироваться даже на прогнозы всякие. Он должен быть сбалансированным и устойчивым вне зависимости от любых прогнозов", — сказал он, комментируя замечание главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова о том, что макроэкономические прогнозы ЦБ и Минэкономразвития различаются.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.