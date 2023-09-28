2023-09-28T13:39:00+03:00
2023-09-28T14:00:35+03:00
2023-09-28T13:39:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230928/841838408.html
Силуанов анонсировал внесение бюджета на 2024 — 2026 годы в парламент
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума. "Бюджет... ПРАЙМ, 28.09.2023
финансы, новости, антон силуанов, россия, бюджет
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/67/837226731.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/67/837226731.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/66/837226649.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/66/837226649.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/66/837226636.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/66/837226636.jpg
https://1prime.ru/finance/20230928/841837777.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
"Бюджет будет представлен, действительно, на этой неделе", — сказал Силуанов.
До этого он отметил, что бюджет страны должен быть сбалансированным независимо от прогнозов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.