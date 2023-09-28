МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2024-2026 годы будет внесен в парламент на этой неделе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума. Орешкин оценил успех формирования российского бюджета

"Бюджет будет представлен, действительно, на этой неделе", — сказал Силуанов.

До этого он отметил, что бюджет страны должен быть сбалансированным независимо от прогнозов.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.