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2023-09-28T13:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230928/841838426.html
Песков рассказал об увеличении экспорта российской нефти
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Вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается, соблюдаются все договоренности по ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, об... ПРАЙМ, 28.09.2023
нефть, энергетика, финансы, новости, нефть, россия, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается, соблюдаются все договоренности по ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, об этом речи не идет, мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК +, это же делают наши партнеры", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не ведет ли Москва каких-либо консультаций со своими партнерами по ОПЕК+, в частности с Саудовской Аравией, по возможности для себя увеличить экспорт нефти, чтобы заместить выпадающий экспорт нефтепродуктов.