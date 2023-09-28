МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается, соблюдаются все договоренности по ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Силуанов отметил необходимость сбалансированного бюджета

"Нет, об этом речи не идет, мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК +, это же делают наши партнеры", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не ведет ли Москва каких-либо консультаций со своими партнерами по ОПЕК+, в частности с Саудовской Аравией, по возможности для себя увеличить экспорт нефти, чтобы заместить выпадающий экспорт нефтепродуктов.